رياضة | ريال مدريد يحدد سعر بيع أسينسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر بيع أسينسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي ريال مدريد سعر بيع اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو لاعب الفريق، وذلك من أجل رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إن ريال مدريد لن يفرط في أسينسيو بأقل من 90 ل100 مليون يورو، خاصة بعد موافقة زين الدين زيدان على رحيله.

ويثق زين الدين زيدان في لاعبه فاسكيز عن أسينسيو خلال الفترة الماضية، وسوف يشارك بشكل أساسي معه في الموسم المقبل.

يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق تشيلسي في الأيام الأخيرة.