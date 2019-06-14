رياضة | دي ليخت يقترب من التعاقد مع باريس سان جيرمان

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اقترب الشاب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي اياكس امستردام، من التعاقد مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "تليجراف"، إن والدة وصديقة دي ليخت كانا في باريس بالأمس، من أجل شراء منزل يصلح للسكن في الفترة المقبلة.

ووصل مسئولو فريق باريس سان جيرمان لاتفاق مع دي ليخت، لتدعيم خط الدفاع في الموسم القادم مع الفريق.

وقدم دي ليخت موسمًا مميزًا للغاية، حيث قاد أياكس لتحقيق الثنائية المحلية، والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.