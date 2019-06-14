شكرا لقرائتكم الداخلية تتعاقد مع مهاجم الرجاء عامين في صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الداخلية فى التعاقد مع وائل فراج مهاجم الرجاء المطروحى لمدة عامين فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بلاعب خبرة نظرا لرحيل حسام باولو ومحمد سالم مهاجمى الفريق .
حضر توقيع العقود ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية ومحمد مادا وتامر سمارة وكيلى أعمال اللاعب .
كان الداخلية قد نجح فى التعاقد مع أحمد سعد حارس مرمى أف سى مصر الأسبق لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة بعد التأكد من رحيل محمد صبحى الحارس الأساسى الذى رفض اللعب بدورى القسم الثانى .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تتعاقد مع مهاجم الرجاء عامين في صفقة انتقال حر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.