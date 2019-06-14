شكرا لقرائتكم أشعة أحمد ياسر ريان تكشف عن إصابته بالكاحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبت الإشعة التي أجراها أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى والمعار الى الجونة إصابته بالكاحل بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبى فى المباراة الودية التى جمعتهم مساء أول أمس .

ووصلت بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى القاهرة فى الثامنة مساء أمس الخميس قادمة من أوزبكستان بعد خوضها لوديتين أمام اوزبكستان فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

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وخسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لوديتي أوزبكستان ، بنتجية 0 / 2 فى الودية الأولى ثم 2 /3 ، فى اللقاء الثاني