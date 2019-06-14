أحمد شوبير: كثرة المجاملات هي السبب الرئيسي وراء مشاكل اتحاد الكرة

رضا علي

اكد الاعلامي احمد شوبير ان كثرة المجاملات هي السبب الرئيسي وراء مشاكل اتحاد الكرة.. ومن الموسم الجديد سيكون هناك لائحة رادعة تطبق على الجميع

واشار الي انه بدءا من الموسم الجديد سيتم منع مشاركة أي فريق في بطولتين مختلفتين.