باعدي يعوض حمد الله رفقة منتخب المغرب في (كان) مصر

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الرباط: قال بيان للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، إن الناخب الوطني هيرفي رونار قرر ضم اللاعب عبد الكريم باعدي للائحة 23 لاعبا الذين سيشاركون في الدورة الثانية والثلاثين لنهائيات كأس أفريقيا للأمم، التي تحتضنها مصر ما بين 21 يونيو الجاري و19 يوليوز المقبل.

وأوضح البيان أن قرار دعوة باعدي يأتي "لتعويض غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله المصاب على مستوى الظهر والورك، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه الكأس".

وحسب طبيب النخبة المغربية عبد الرزاق هيفتي، يضيف بيان الجامعة الملكية المغربية، فــ"اللاعب حمد الله سيخضع لفحوصات دقيقة"، الجمعة.

ويتخوف الجمهور المغربي من أن يؤثر "ترك" عبد الرزاق حمد الله لمعسكر "أسود الأطلس"، ثمانية أيام قبل انطلاق نهائيات مصر، على مشاركة المنتخب المغربي الذي يرشحه كثيرون للمنافسة على اللقب القاري.

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عبد الكريم باعدي يعوض عبد الرزاق حمد الله رفقة منتخب المغرب

وكانت ودية منتخب المغرب ضد غامبيا، الأربعاء، بمراكش، والتي بصم خلالها رفاق المهدي بنعطية على أداء مهزوز، قد بعثت بــ"إشارات مقلقة" للجمهور المغربي وأغلب المتتبعين بخصوص وجود "خلافات" و"تكتلات" داخل النخبة، أكدها مشهد "صراع" عبد الرزاق حمد الله وفيصل فجر على من ينفد ضربة الجزاء الضائعة، في آخر أنفاس اللقاء الذي آل للضيوف بهدف لصفر.

ويرى كثيرون أن عدم مشاركة عبد الرزاق حمد الله في نهائيات مصر ستحرم المنتخب المغربي من هداف أكد قيمته في الدوري السعودي، علاوة على إمكانية أن تكون "الجزء الظاهر من جبل الجليد"، على رأي الإعلامي والناقد الرياضي جمال اسطيفي، الذي كتب على حسابه بـ(فيسبوك)، قائلا إن "ما تطاير من شظايا"، بعد مباراة المغرب أمام غامبيا، وخصوصا ما بدر من فيصل فجر اتجاه عبد الرزاق حمد الله "يكشف بالواضح أن هناك أمورا ليست على ما يرام".

ويخوض المنتخب المغربي ودية ثانية، الأحد المقبل، بمراكش، أمام المنتخب الزامبي، قبل التوجه، الثلاثاء، إلى مصر للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، التي ستخوض مبارياتها بملعب السلام بالقاهرة.

وتقام نهائيات مصر على 6 ملاعب موزعة على 4 مدن، هي القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية والسويس. فيما تعرف الدورة مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ النهائيات، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وفضلا عن منتخبات المجموعة الرابعة، تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي؛ والثانية منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي؛ والثالثة منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا؛ والخامسة منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا؛ والسادسة منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.