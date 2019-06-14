شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: تكاتف الجميع فى مصر وراء الإعجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ماهر همام نجم الأهلى الأسبق، أن ما حققته مصر فى الاستعداد لإستضافة كأس الامم الافريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو يعتبر بمثابة الإعجاز نظرا لضيق الوقت ، متابعا :"مصر نجحت فى الوصول لأفضل المستويات فى كافة المجالات الخاصة باستقبال هذا الحدث الكبير خلال 6 شهور فقط ، بينما تستعد له الدول الأخرى فيما يقرب من أربعة أعوام وهو ما يجعلنا نفتخر كمصريين بهذا الانجاز الكبير الذى تحقق مؤكدا أن تكاتف الجميع فى مصر جعلنا نحقق انجاز حقيقي وهو ليس بغريب على المصريين الذين حفروا قناة السويس فى سنة رغم أن الجميع حدد لها 3 سنوات لحفرها".

وقال همام في تصريحات خاصة ، أن مصر لم تستعد لهذا الحدث الافريقي الأكبر بشكل اعتيادى ولكن كان الاستعداد على أحدث الطرق فهناك نظام تذكرتى الذى يعد مفخرة للمصريين بتطبيق هذا النظام الحديث الذى يحل ازمات كبيرة ويجعل هناك ارتياح لدي الجماهير التى ستدخل الملاعب بدون اية معاناة وكل مشجع يعلم مكانه وموعد الدخول بالإضافة الى القضاء على الظواهر السلبية التى يأتى فى مقدمتها السوق السوداء فى المتاجرة بالتذاكر وايضا الى انها منحت حق كل مشجع حضور المباريات من اسوان لاسكندرية .

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وأشار همام تاريخ المصريين جعلهم يقبلون المهمة رغم ضيق الوقت ومنذ 8 يناير ونيل مصر شرف التنظيم ، مؤكدا ان حالة الحب والتكاتف كانت وراء هذا النجاح مؤكدا أنه يتوقع بل على ثقة بان هذه البطولة ستكون الافضل فى تاريخ البطولات الافريقية مشيرا إلى أن مصر ستكون فى عيد افريقى.