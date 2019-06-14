شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يختار قائمة التصفيات الأفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر عصام عبد الحميد المدير الفنى لمنتخب السلة على تصفية قائمة معسكر المنتخب المقام بالقاهرة اليوم، استعدادا لبطولة التصفيات الأفريقية.
ومن المقرر أن يختار عبد الحميد 16 لاعبا من أصل 22 منتظمون فى معسكر الإعداد على أن ينتظمون فى المعسكر الأخير قبل المشاركة فى البطولة
وكان منتخب السلة قد بدء فترة الإعداد بمعسكر فى القاهرة ثم اتقل إلى الأسكندرية و عاد إلى القاهرة مرة أخرى فى المعسكر الأخير الذى يسبق البطولة مباشرة
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