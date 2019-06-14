رضا شحاتة يقود تدريبات الجونة مؤقتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود رضا شحاتة لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق والمدرب المساعد الفريق الساحلى خلال الفترة المقبلة عقب رحيل حمادة صدقى المدير الفنى بعد أنتهاء التعاقد . أعلن نادي الجونة عن رحيل حمادة صدقي المدير الفني للفريق من منصبه، وذلك بعدما ضمن الفريق البقاء بين أندية الدرجة الممتازة في الموسم المقبل. ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . Advertisements ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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