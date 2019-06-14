"رجلك حلوة ياواد".. شاهد بعيون سوبر كورة مداعبة الننى لتريزيجيه "ع الدكة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح محمد الننى صديقه تريزيجه قبل لقاء تنزانيا وقال لاعب أرسنال والله غلبان ويقوم بدور المصور لصلاح، أثناء مباراة مصر وتنزانيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

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