شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يعسكر بالقاهرة استعدادا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب رجال السلة معسكر مغلق بالقاهرة اليوم ، ويستمر حتى 23 يونيو الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، و التى تقام بأوغندا.
وكان المنتخب قد أقام معسكر بالإسكندرية ، سبقه معسكر بالقاهرة أيضا، استعدادا للتصفيات الأفريقية و كذلك بطولة الأفرو كان.
يذكر أن عاصم مرعى لاعب المنتخب لم يتحدد موقفه سواء بالانضمام من عدمه فى ظل الإصابة التى يعانى منها بالركبة.
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