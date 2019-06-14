شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يعسكر بالقاهرة استعدادا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب رجال السلة معسكر مغلق بالقاهرة اليوم ، ويستمر حتى 23 يونيو الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، و التى تقام بأوغندا.

وكان المنتخب قد أقام معسكر بالإسكندرية ، سبقه معسكر بالقاهرة أيضا، استعدادا للتصفيات الأفريقية و كذلك بطولة الأفرو كان.

يذكر أن عاصم مرعى لاعب المنتخب لم يتحدد موقفه سواء بالانضمام من عدمه فى ظل الإصابة التى يعانى منها بالركبة.