شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع مهاجم الرجاء المطروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الداخلية فى التعاقد مع وائل فراج مهاجم الرجاء المطروحى لمدة عامين فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بلاعب خبرة نظرا لرحيل حسام باولو ومحمد سالم مهاجمى الفريق . حضر توقيع العقود ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية ومحمد مادا وتامر سمارة وكيلى أعمال اللاعب . Advertisements كان الداخلية قد نجح فى التعاقد مع أحمد سعد حارس مرمى أف سى مصر الأسبق لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة بعد التأكد من رحيل محمد صبحى الحارس الأساسى الذى رفض اللعب بدورى القسم الثانى .

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