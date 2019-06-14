شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى: ودية تنزانيا كانت متكافئة.. والحارس يستحق الإشادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام تنزانيا فى الودية التى جمعتهما مساء الخميس باستاد برج العرب.

حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

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أضاف أجيري فى المؤتمر الصحفي عقب ودية تنزانيا أن المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير ، مشيداً بحارس المنتخب التنزاني والذى نجح فى التصدي لأكثر من كرة خطيرة ، ولكني عموماً راض بشكل عام عن تجربة تنزانيا.

قال أجيري : بلا شك تجربة تنزانيا جيدة واستفدنا من المباراة بشكل عام وقمنا بتجربة أكثر من لاعب و أشكرهم على أدائهم فى ودية تنزانيا ، والفريق المنافس يمتلك لاعبين جيدين ، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل للفراعنة فى ودية غينيا.