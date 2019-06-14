في لقطة انسانية.. محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع مشجع أثناء مباراة مصر وتنزانيا

في لقطة انسانية، في مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حرص المحترف في صفوف بالإسكندرية، حرص المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي وقائد الفراعنة، علىالنزول إلى أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتعامل صلاح، مع المشجع، بكل مرح، حيث التقط معه صورة تذكارية بناء على طلبه.

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