قبيل ساعات من أنطلاق بطولة كوبا امريكا 2019 بأستضافة البرازيل مازال منتخب السليساو على رأس قائمة المرشحين للحصول على اللقب الاكبر في قارة امريكا الجنوبية . فقد اكدت اغلب مكاتب المراهنات قبل البطولة ان المنتخب البرازيلي سيحصل على اللقب بنسبة 1:2 بينما جاء منتخب الارجنتين في المرتبة الثانية بنسبة 1:4 بينما يأتي منتخب اورجواي في المركز الثالث بنسبة 1:7 . البرازيلي سيحصل على اللقب بنسبة 1:2 بينما جاء منتخب الارجنتين في المرتبة الثانية بنسبة 1:4 بينما يأتي منتخب اورجواي في المركز الثالث بنسبة 1:7 . اما هداف البطولة فقد تصدر الارجنتيني ليونيل ميسي قائمة المرشحين للحصول على لقب الهداف وفقا لمكاتب المراهنات يليه مهاجم البرازيل جابريل خيسوس ثم مهاجم اورجواي أديسون كافاني وزميلة لويس سواريز . يذكر ان البرازيل نظمت كوبا امريكا من قبل في اربعة مناسبات فازت باللقب فيها جميعا .

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كانت هذه تفاصيل خبر مكاتب المراهنات تضع البرازيل على رأس المرشحين للقب كوبا أمريكا.. وميسي الهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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