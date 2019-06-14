رسميًا.. إيهاب الألفي مديرًا فنيًا لسلة المنتخب سيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تولية مهام تدريب المنتخب الوطني للسيدات إلى إيهاب الألفي المدير الفني السابق لفريق الأهلي.

ويعاون الجهاز الالفي في الجهاز الفني كلًا من طارق صبحي ومحمد شوقي مساعدين ومشيرة عبدالعظيم ونورهان أحمد.

دخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية إستعدادً للبطولة الإفريقية

التي تستضيفها أوغندا في 24 يونيو الجاري.

ويستمر المعسكر حتي 17 يونيو الجاري، وبعد ذلك يتم نقلة للقاهرة، حتى السفر إلى أوغندا.

ومن المقرر أن تقام التصفيات يوم 24 من يونية الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال.

وكان ايهاب الالفي المدير الفني لفريق سيدات الاهلي لكرة السلة حقق معه مع الفريق في الفترة الاخيرة تسع بطولات في ثلاث وكانت أخر بطولة دوري حصل عليها الأهلي قبل التولية الألفي عام 2007.

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