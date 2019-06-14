حارس السيتي يغيب عن افتتاح بطولة كوبا أمريكا

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل ان حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي مانشيستر سيتي أيدرسون مورايش سيغيب عن تشكيلة منتخب البرازيل في المباراة الأفتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2019 امام منتخب بوليفيا والتي ستقام فجر السبت بتوقيت القاهرة

وقال الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل ان إيدرسون الذي كان قد أعلن انه سيكون الحارس الاحتياطي لمنتخب السليساو بعدما تم اعلان ان حارس ليفربول اليسون بيكر سيكون هو الحارس

الاساسي اصيب بتمزق عضلي وبالتالي سيتم الدفع بحارس كورينثاينز كاسيو في مركز الحارس الأحتياطي .

يذكر ان الاصابات توالت على منتخب البرازيل بعد اصابة نيمار والتي ابعدته عن البطولة الى جانب اصابة ارثر ميلو نجم برشلونة لكنه لم يبتعد عن قائمة المنتخب البرازيلي لاحتمال عودته أثناء البطولة .