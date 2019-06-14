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حارس السيتي يغيب عن افتتاح بطولة كوبا أمريكا

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أعلن الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل ان حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي مانشيستر سيتي أيدرسون مورايش سيغيب عن تشكيلة منتخب البرازيل في المباراة الأفتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2019 امام منتخب بوليفيا والتي ستقام فجر السبت بتوقيت القاهرة

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وقال الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل ان إيدرسون الذي كان قد أعلن انه سيكون الحارس الاحتياطي لمنتخب السليساو بعدما تم اعلان ان حارس اليسون بيكر سيكون هو الحارس

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الاساسي اصيب بتمزق عضلي وبالتالي سيتم الدفع بحارس كورينثاينز كاسيو في مركز الحارس الأحتياطي .

يذكر ان الاصابات توالت على منتخب البرازيل بعد اصابة والتي ابعدته عن البطولة الى جانب اصابة ارثر ميلو نجم لكنه لم يبتعد عن قائمة المنتخب البرازيلي لاحتمال عودته أثناء البطولة .

 

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