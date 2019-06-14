كوبا أمريكا.. تعرف على جدول مباريات البطولة

من أجل متابعة بطولة كوبا امريكا 2019 والتي تنطلق فجر السبت بتوقيت القاهرة تقدم ( بوابة الوفد ) الجدول الكامل لمباريات البطولة في الدور الاول : الجولة الأولى: السبت 15 يونيو: البرازيل - بوليفيا 2.30 صباحا فنزويلا - بيرو 9 مساءا الاحد 16 يونيو : الأرجنتين - كولومبيا 00.01 صباحا بارجواي - قطر 9 مساءا الاثنين 17 يونيو : أوروجواي - الإكوادور 00.01 الثلاثاء 18 يونيو : اليابان - تشيلي 01:00 صباحا بوليفيا - بيرو 11:30 مساءا الاربعاء 19 يونيو : البرازيل - فنزويلا 2.30 صباحا Advertisements كولومبيا - قطر 11:30 مساءا الخميس 20 يونيو : الأرجنتين - باراجواي 2.30 صباحا الجمعة 21 يونيو : أوروجواي - اليابان 01:00 صباحا السبت 22 يونيو : الإكوادور - تشيلي 01:00 صباحا البرازيل - بيرو 09:00 مساءا بوليفيا - فنزويلا 09:00 مساءا الأحد 23 يونيو: قطر - الأرجنتين 09:00 مساءا كولومبيا - باراجواي 09:00 مساءا الثلاثاء 25 يونيو: تشيلي - أوروجواي 01:00 صباحا اليابان - الإكوادور 01:00 صباحا

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