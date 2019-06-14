شاهد.. كواليس لقاء وزير الشباب والرياضية بـ"محمد صلاح والنني" بعد مباراة مصر وتنزانيا

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، عقب انتهاء مباراة مصر وتنزانيا، الودية، والتي انتهت بفوز الفراعنة، على ملعب برج العرب، على

لقاء اللاعبان المتحرفان بالدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني.

وحضر اللقاء، المهندس هاني أبو ريدة رئيس

الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا إياهما بالأداء القوي الذي يليق باسم مصر في بطولة الامم الافريقية.وحثهما على ضرورة إسعاد الجماهير المصرية التي تساند المنتخب بكل قوة بالفوز في البطولة.