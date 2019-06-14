شاهد.. كواليس لقاء وزير الشباب والرياضية بـ"محمد صلاح والنني" بعد مباراة مصر وتنزانيا

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، عقب انتهاء مباراة مصر وتنزانيا، الودية، والتي انتهت بفوز الفراعنة، على ملعب برج العرب، علىلقاء اللاعبان المتحرفان بالدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني.
وحضر اللقاء، المهندس هاني أبو ريدة رئيس
وحثهما على ضرورة إسعاد الجماهير المصرية التي تساند المنتخب بكل قوة بالفوز في البطولة.
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