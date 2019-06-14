بالترتيب.. مجموعات بطولة كوبا أمريكا

يشارك في بطولة كوبا أمريكا في نسختها 46 والتي ستقام في البرازيل بدءا من فجر السبت 15 يونيو بتوقيت القاهرة الى 7 يوليو المقبل 12 منتخب هم عشرة منتخبات من

قارة أمريكا الجنوبية وهي : البرازيل ( الدولة المنظمة ) و الأرجنتين و اورجواي وباراجواي وتشيلي و الأكوادور وبيرو وفنزويلا و بوليفياو كولومبيا الى جانب منتخبي قطر واليابان بدعوة خاصة ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة الى 12 منتخبا تم تقسيمهم الى ثلاثة مجموعات على النحو التالي :

المجموعة الأولى: البرازيل وبوليفيا وفنزويلا وبيرو.

المجموعة الثانية: الأرجنتين وكولومبيا وباراجوي وقطر.

المجموعة الثالثة: أوروجواي والإكوادور واليابان وتشيلي.