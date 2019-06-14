ستشهد بطولة كوبا أمريكا 26 مباراة ستقام بستة ملاعب بـ5 مدن مختلفة سبق واستضافت بطولة كأس العالم 2014 :

بيلو هوريزونتي: ملعب مينيراو (63 ألف متفرج).

بورتو أليجري: ملعب أرينا دو جريميو (56 ألف متفرج).

ريو دي جانيرو: ملعب ماراكانا الشهير (78 ألف متفرج).

سلفادور:ملعب أرينا فونتي نوفا (48 ألف متفرج).

ساو باولو: ملعب مورومبي (67

المباراة الافتتاحية والنهائي

بصفتها الدولة المضيفة ستخوض البرازيل المباراة الافتتاحية أمام بوليفيا في 14 يونيو على ملعب مورومبي، في حين سيقام النهائي في السابع من يوليو على ملعب ماراكانا. ألف متفرج) وأرينا كورينثيانز (48 ألف متفرج).المباراة الافتتاحية والنهائيبصفتها الدولة المضيفة ستخوض البرازيل المباراة الافتتاحية أمام بوليفيا في 14 يونيو على ملعب مورومبي، في حين سيقام النهائي في السابع من يوليو على ملعب ماراكانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوبا أمريكا.. تعرف على ملاعب البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.