قبل انطلاق كوبا أمريكا.. معلومات لا تعرفها عن البطولة

قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا فجر السبت بتوقيت القاهرة نقدم لقارىء بوابة الوفد بعض المعلومات عن البطولة الحالية وهي النسخة 49 لبطولة كوبا امريكا والتي تستضيفها البرازيل للمرة الخامسة . واختارت البرازيل حيوان كابيبارا (خنزير الماء) الذي يعتبر أكبر قوارض العالم حجما ووزنا وسيحمل اسم زيزيتو تكريما لرمز كرة القدم البرازيلية، زيزينيو، الهداف التاريخي لكوبا أمريكا برصيد 17 هدفا، متساويا مع الأرجنتيني نوربيرتو مينديز. كما صممت شركة نايك كرة ميرلين رابيسكو التي ستستخدم في البطولة وجاء اسمها مستوحى من أسلوب اللعب الإبداعي الذي يشتهر به البرازيليون وتحمل ألوان علم البلد اللاتيني.

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