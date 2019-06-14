رياضة | مدرب الزمالك السابق: كنا نريد إشراك أيمن حفني ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق: كنا نريد إشراك أيمن حفني ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أن مساعدين جروس كانو يريدون إشراك أيمن حفني.

وقال أيمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنا نريد إشراك أيمن حفني لما يمتلكه من موهبة كبيرة، وكان يحتاج للعب في فترات كثيرة لكننا لسنا أصحاب القرار".

وأكمل : "الله يعطي كل لاعب قدرات معينة، لا يمكن أن أقول له تدرب مثل طارق حامد لأنه لديه قدرة معينة في التدريب ولا يمكن أن تزيد".