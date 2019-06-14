رياضة | مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك السابق عن أهم النقاط الإيجابية والسلبية في كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وقال أيمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أهم حاجة عملها جروس إنه جاب السوبر المصري السعودي والكونفدرالية للزمالك".

وتابع "لو اتكلمت وحش عن جروس هيتقال اني بتكلم وحش علشان ارضي رئيس الزمالك، ولو أشدت به هيتقال إني ضد رئيس الزمالك".

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واستكمل نجم الزمالك السابق "مقدرش اقول ان جروس ظالم، الزمالك عنده احسن فرقة في مصر لمدة 3 مواسم مقبلة".

أضاف: "جروس ممكن يكون غلط في انه قسم الفريق 2، استنفذ الطاقة كاملة من المجموعة الأساسية مثل أوباما، وخسر المجموعة الثانية فنيًا ونفسيًا لعدم الدفع بهم".

وأختتم تصريحاته "جروس صعب في الاقناع، هو مقتنع بوجهة نظره فقط لاغير لخبراته الطويلة في كرة القدم".