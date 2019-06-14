رياضة | مدرب الزمالك السابق: كودجو من أفضل مهاجمي أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق: كودجو من أفضل مهاجمي أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أن لابا كودجو مدرب نهضة بركان المغربي من أفضل مهاجمي القارة الأفريقية.

وقال أيمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نعطي تعليمات للاعبين لكي تهاجم أو تتراجع، لكن عندما اتقطعت الكرة من زيزو في ذهاب نهائي الكونفدرالية انتقلت بشكل سريع للمنطقة الأمامية".

وأكمل : "لم نلم زيزو عن ما حدث، لأنه من الوارد حدوثه في كرة القدم، ولكن تحدثنا عن تلافي الأخطاء والاستحواذ على الكرة بشكل أفضل".