رياضة | موعد مباراة كينيا وتنزانيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة كينيا وتنزانيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لقاء شعاره الاول التكافؤ حيث سيكون منتخب كينيا على موعد مع مواجهة نظيره منتخب تنزانيا في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 27 يونيو المقبل في البطولة المقامة بمصر 2019 حيث انها مباراة يسعى فيها المنتخبان لانتزاع الفوز وخطف ثلاث نقاط ستكون غالية ومؤثرة على مسيرة الفريقين في مشوار التاهل الى الدور الثاني من البطولة الافريقية دور الستة عشر في امم افريقيا 2019 التي تحتضنها بلاد النيل جمهورية مصر العربية حيث من المقرر ان تنطلق مباراة كينيا وتنزانيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 27 من الشهر الجاري على ستاد الدفاع الجوي وسيلعب بعد ذلك منتخب كينيا اللقاء الثالث أمام منتخب السنغال يوم 1 من شهر يوليو في التاسعة مساءاً على نفس الملعب قبل ان يلتقي منتخب الجزائر يوم 23 يونيو في تمام العاشرة مساءا على نفس الملعب في الجولة الاولى.

كما تعودت الجماهير في كل مكان فإن القنوات الناقلة لمباراة كينيا وتنزانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية سيتم إذاعة ونقل مباراة كينيا ضد تنزانيا على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT في بث حصري مباشر بدون اي تقطيع اليوم في خدمة مميزة .

وجاءت قائمة منتخب تنزانيا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني) وفي الدفاع: حسن رمضاني (نكانا الزامبي) -أجيري موريس (عزام التنزاني) - كيلفن يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) – جاديل كاماجي ميشيل (يانج أفريكانز) وفي الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم (يانجم أفريكانز التنزاني) - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني) وفي الهجوم: محمد حسين (سيمبا التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - جون بوكو (سيمبا التنزاني) – توماس أوليمونجو (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني)

وجاءت قائمة المنتخب الكيني كالأتي:حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الأثويبي) – فاروق شيكالو (بانداري الكيني) – جون أويبما (كاريوبانجي شاركس الكيني) وفي الدفاع: ديفيد أوينو (زيسكو الزامبي) – موسى محمد (نكانا الزامبي) – برنارد أوتشينج (فيهيجا يونايتد) – جوزيف أوكومو (ريال موناراتشس الأمريكي) - جوش أونيانجو (جور ماهيا الكيني) – إيرك أوما (فاسالوندس السويدي) – عبود عمر (سركيل بروج البلجيكي) – فيلومين أويتنيو (جور ماهيا الكيني) وفي الوسط: فيكتور وانياما (توتنام الإنجليزي) – إسماعيل جونزاليس (لاس بالماس الإسباني) – دينيس أوديهمبو (سوفاباكا الكيني) – جوهانا أومولو (سركيل بروج البلجيكي)– فرانسيس كاهاتا (جور ماهيا الكيني) – إيريك جوهانا (برومابويكارنا السويدي) - أوفيلا أوتشينج (براينتري تاون الإنجليزي) – أيوب تيمبي (بكين ريهيني الصيني) - بول ويري (ليوبارد الكيني) وفي الهجوم: ميشيل أولينجا (كاشيوا ريسول الياباني) – مسعود جوما (النصر الليبي) – جون أفريي (سوفاباكا الكيني).