رياضة | نجم الزمالك السابق يوجه رسالة صادمة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يوجه رسالة صادمة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أيمن عبد العزيز نجم ومدرب الزمالك السابق أن النادي الأهلي عليه ألا يتحدث عن الظلم في بطولة الدوري المصري.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي النادي الوحيد الي في مصر الي مينفعش يتكلم عن الظلم".

وتابع:"الأهلي اتجامل كتير الموسم الحالي واترتبله ماتشات على حسب حالة الفريق المنافس".

واستكمل أيمن:"في مباريات اتاجلت للأهلي حتى يكتمل صفوفه وحسب حالة الفريق، مينفعش الأهلي يتكلم عن الظلم أبدًا".