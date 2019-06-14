رياضة | أيمن عبد العزيز: وليد سليمان لاعب كبير.. والمقارنة مع صلاح ظالمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبد العزيز: وليد سليمان لاعب كبير.. والمقارنة مع صلاح ظالمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، أن وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي كبير ولديه إمكانيات وقدرات عالية.

وقال أيمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "وليد سليمان لاعب كبير ولديه إمكانيات وقدرات عالية للغاية، لكن من الظلم أن يقارن بمحمد صلاح".

وأكمل : "يجب أن يكون تشكيل المباراة الودية القادمة أمام غينيا هو الأساسي في البطولة، والتغيير فقط عدم البدء بصلاح لإراحته".