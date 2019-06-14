رياضة | كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكبة من نجوم الملاعب في زفاف نجلة أحمد سليمان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق بزفاف كريمته ياسمين وذلك على الإعلامي كريم عبد العزيز بحضور مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم والإعلاميين. وتواجد في الحفل عصام الحضري ونادر السيد وأحمد فتحي ومحمد ناجي جدو والإعلامي أحمد شوبير وعمرو الليثي وعزمى مجاهد وحماده صدقي وعبد الظاهر السقا ومحمود فتح الله ومحمد أبو العلا وسيد معوض وجمال عبد الحميد ولؤي دعبس وطارق علام وحرمه دينا رامز واللواء محمد سمير وحرمه الإعلامية إيمان أبو طالب.

Advertisements