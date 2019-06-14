شكرا لقرائتكم خبر عن «أسامواه جيان» يرفع راية العصيان بسبب شارة القائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اندلعت أزمة داخل منتخب غانا قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 الشهر الجارى حتى 19 يونيو المقبل، وذلك بسبب شارة القائد. وكشف موقع «غانا سوكر» أن أسامواه جيان رفع راية العصيان داخل المنتخب الغانى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب قرار الجهاز الفنى بقيادة كويسى أبياه بسحب شارة القائد من اللاعب المخضرم ومنحها للنجم أندريه أيو فى بطولة «كان».

وأضاف أن هناك بعض لاعبى المنتخب الغانى غير مؤهلين نفسيًا لخوض غمار البطولة، بسبب قرار المدير الفنى عدم منح شارة القائد إلى أسامواه جيان الذى أعلن منذ فترة اعتزاله الدولى قبل أن يتراجع بعد ضغوطات من رئيس غانا «نانا أدو دانكوا أكوفو أدو».

من جانبه، أوصى أنطونى يبواه، المهاجم السابق للبلاك ستارز، بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل السماح للاعبى المنتخب الغانى بالتصويت لمن يريدون أن يكون قائد الفريق. وقال يبواه: «فى رأيى، يجب التصويت على قائد المنتخب من قبل اللاعبين، وينبغى على المدرب اختيار 3 أو 4 لاعبين ليتم التصويت لصالحهم، هذا سيخفف من المشاكل المتواجدة داخل البلاك ستارز فى الوقت الحالي». يذكر أن المنتخب الغانى يقع فى المجموعة السادسة ضمن منتخبات الكاميرون، غينيا بيساو وبنين.