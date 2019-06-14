شكرا لقرائتكم خبر عن «غانا» فى صراع شرس مع «أسود» الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعد المجموعة السادسة من مباريات كأس الأمم الإفريقية محسومة إلى حد ما، بين الكاميرون وغانا، من أجل حجز بطاقتى التأهل إلى دور الـ 16، وسيكون هناك منافسة قوية بين منتخبى بنين وغينيا بيساو لخطف إحدى بطاقات التأهل على أفضل مركز ثالث. يدخل منتخب الكاميرون منافسات البطولة تحت قيادة الأسطورة الهولندية كلارنس سيدروف، الذى يتولى المهمة الفنية للأسود، ويعتمد على كتيبة من النجوم يسعى من خلالها إلى تحقيق اللقب السادس للكاميرون والأول فى مسيرته التدريبية، حيث حصل منتخب الكاميرون على آخر ألقابه فى عام 2017، على حساب المنتخب المصرى. ويعول المنتخب الكاميرونى على مجموعة من المحترفين فى أوروبا يسعى من خلالهم إلى خطف بطاقة التأهل التى ستكون سهلة إلى حد ما بالمنافسة مع المنتخب الغانى الذى يعد أشرس منافسيه فى المجموعة.

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فيما يستعد المنتخب الغانى إلى تحقيق لقب البطولة بمجموعة من النجوم المحترفين فى قارة أوروبا ويأتى على رأسهم النجم أسامواه جيان، الذى كاد أن يعتزل اللعب دوليًا لولا تدخل الرئيس الغانى، حيث يسعى أكواسى أبياه المدير الفنى للمنتخب الغانى إلى خطف لقب البطولة هذا العام. بينما يدخل منتخب بنين البطولة، ويملك مجموعة من الأسماء المميزة أبرزهم ستيف مونييه مهاجم نادى هدرسفيلد تاون الإنجليزى، وستيفان سيسينيون أكثر لاعبى المنتخب على مر التاريخ من حيث المشاركات الدولية، لكن المنتخب البنينى لم يحقق أى فوز فى الثلاث مشاركات له فى البطولة.

وأخيرًا يأتى منتخب غينيا بيساو، الذى كان صعوده لنهائيات أمم إفريقيا 2019 بمصر بمثابة مفاجأة كبيرة بعد تصدره المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، والتى ضمت إلى جانبه منتخبات زامبيا، حامل لقب نسخة عام 2012، ومنتخب موزمبيق، والمنتخب الناميبى.

يعد بيليه، لاعب الثعالب وفريق نوتنجهام فورست الإنجليزى، هو أبرز لاعب فى منتخب غينيا بيساو والأعلى قيمة تسويقية، حيث تبلغ قيمته 6 ملايين يورو.