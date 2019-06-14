شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يحذر لاعبى المنتخب من «السماسرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إجراء تغييرات فى التشكيلة خلال الودية الثانية أمام غينيا المقررة الأحد المقبل على ملعب برج العرب، لرغبته فى منح الفرصة لباقى اللاعبين قبل الاستقرار على التشكيلة التى سيعتمد عليها فى مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وسيكون محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، على رأس التشكيلة التى ستخوض المباراة التى يعتبرها أجيرى مهمة جدا لكونها آخر مباراة يخوضها المنتخب قبل خوض المعترك الإفريقى، وعلى أساسها سيتم اختيار العناصر المميزة التى ستشارك فى مبارة افتتاح البطولة يوم 21 يونيو.

فيما حذر أجيرى لاعبيه من التعامل مع وكلاء اللاعبين «السماسرة» خلال الفترة المقبلة وعدم السماح لهم بالاقتراب من المعسكر أو فندق الإقامة، لرغبته فى فرض مزيد من التركيز عند اللاعبين قبل انطلاق البطولة، وذلك بعدما توافدت أعداد كبيرة من الوكلاء لمتابعة اللاعبين، خاصة أن البطولة تتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية، كما أن المدير الفنى أبلغ مسؤولى فندق الإقامة بمنع أى زيارات للجمهور أو المسؤولين فى اتحاد الكرة ببرج العرب أو بعد نقل المعسكر إلى القاهرة.

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وبدأت أجهزة الأمن فى تأمين فندق إقامة المنتخب بالقاهرة استعدادًا لنقل الفريق للمعسكر بداية من الإثنين المقبل لاستكمال برنامج الإعداد، حيث يخوض تدريباته على ملعب طلائع الجيش، فقد طلب المدير الفنى تكثيف التأمين حول الفندق. يأتى هذا فى الوقت الذى يخوض فيه المنتخب تدريباته اليوم الجمعة على الملعب الفرعى باستاد برج العرب عقب مواجهة تنزانيا وديا أمس، وينتظر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى اللقاء أمس تدريبات خفيفة، على أن يكثف الجرعات لباقى اللاعبين استعدادا لمواجهة غينيا. وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل بدء التدريبات لشرح سلبيات وإيجابيات ودية تنزانيا لعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وتجنب تكرارها.

من جانبه، أكد بول لورينت سولا، مدرب اللياقة البدنية بالجهاز الفنى للمنتخب، أن ترتيبات العمل داخل الفريق تعتمد على جمع أكبر كم من البيانات الدقيقة والتفصيلية عن كل لاعب، وذلك من خلال أحدث الأجهزة العالمية فى هذا المجال.

وأشار «سولا» إلى أن إدارة المنتخب واتحاد كرة القدم تجاوبا سريعا بإضافة جهاز حديث إلى الأجهزة التى كانت موجودة، وبمقتضاه أصبحنا نستطيع قياس كل البيانات خلال التدريب دون الانتظار إلى ما بعد انتهاء التدريبات وتفريغ أجهزة القياس لاستخلاص البيانات. وشرح أهمية هذا التطور العلمى الكبير بأنه يجعلنا نتنبأ بالإصابة قبل حدوثها، وبالتالى العمل على تلافيها، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق فى البرامج الغذائية ومكملاتها أهم عوامل نجاح عمله.

وأضاف مدرب الأحمال أن حماس اللاعبين كان له أثر كبير فيما ينتظره من نجاح يأمله الجميع، حيث بدأ عدد كبير من الذين أنهوا موسمهم مبكرا برامج تدريبية خاصة قبل شهر من انطلاق المعسكر، وذلك للوصول بالفريق إلى درجة واحدة من المستوى البدنى، حتى يؤدى المدير الفنى ومعاونوه عملهم الخططى على الوجه الأكمل.

ورفض «سولا» مقولة إن اللاعب المصرى مستواه البدنى أقل من نظيره الإفريقى، مشيرا إلى تكامل جسم الإنسان، خاصة فى رياضة مثل كرة القدم التى تعد الموهبة فيها لا تقل أهمية عن المستوى البدنى المطلوب. كما أشار إلى أن معسكر الأسبوعين السابق على البطولة تعتبر مدته كافية، مؤكدا «أن هذه الفترة نستطيع أن نعمل بها الكثير على المستوى البدنى».