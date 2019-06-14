شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مفارقات تاريخية فى نسخ «الكان» التى استضافتها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف مصر النسخة رقم 32 من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، على ملاعبها، فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل. وباتت دولة مصر هى صاحبة الرقم القياسى فى استضافة «الكان»، برصيد 5 مرات، باستضافتها النسخة المقبلة، بعدما احتضنت المسابقة من قبل فى 1959 و1974 و1986 و2006، متفوقةً على غانا، صاحبة تنظيم 4 نسخ سابقة لـ«الكان». وتشهد استضافة مصر لـ«أمم إفريقيا» عبر تاريخها مفارقات وأرقامًا قياسية نبرزها فى السطور التالية من هذا التقرير:

أول بطل بدون نهائى

نسخة 1959 بمصر شهدت تتويج أول منتخب باللقب دون خوض مباراة نهائية، حيث تسبب انسحاب جنوب إفريقيا عن المشاركة فى تلك النسخة فى خوض المنتخبات الثلاثة المتبقية «مصر- السودان- إثيوبيا» المسابقة من خلال دورى من دور واحد يتحدد على أثر نتائجه البطل، ونجحت مصر فى حصد اللقب بعد تحقيق انتصارين، علمًا بأن الأمر تكرر فى نسخة 1976 بإثيوبيا، وحققت المغرب اللقب.

أول نهائى سلبى

شهدت نسخة مصر 1986 لـ«أمم إفريقيا» أول نهائى تنتهى أشواطه الأربعة بالتعادل السلبى، ليكون أول نهائى لـ«الكان» يخلو من الأهداف، حيث صام لاعبو مصر والكاميرون عن التسجيل خلال 120 دقيقة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التى ابتسمت لمصر وأعلنتها بطلةً على عرش القارة السمراء.

رقم قياسى لـ«مولابا»

نسخة 1974 التى نظمتها مصر، للمرة الثانية فى تاريخها، شهدت رقمًا قياسيًا مازال صامدًا حتى الآن بطله الراحل نداى مولابا، مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، «زائير سابقًا»، والذى سجل 9 أهداف خلال تلك النسخة كأكثر لاعب سجل فى نسخة واحدة فى تاريخ «الكان».

أول نهائى يُعاد

نسخة 1974 بمصر شهدت أيضًا حدثًا فريدًا فى تاريخ «أمم إفريقيا»، فللمرة الأولى تتم إعادة مباراة نهائية تحدد بطل المسابقة، حيث تسبب عدم تطبيق نظام ركلات الترجيح وقتها فى إعادة مباراة النهائى، التى جمعت الكونغو الديمقراطية وزامبيا عقب هيمنة التعادل على أحداثها بنتيجة «2- 2»، ونجح الكونغوليون فى حسم اللقب بثنائية نظيفة فى الإعادة.

أكبر عدد جماهيرى

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سجلت نسخة 1986، وبالتحديد المباراة النهائية، التى جمعت منتخبى مصر والكاميرون، أعلى عدد فى الحضور الجماهيرى لمباراة فى تاريخ «أمم إفريقيا»، حيث شهد ملعب القاهرة الدولى حضور 100 ألف مشجع فى رقم قياسى فريد.

أول خسارة للمُنظِّم فى الافتتاح

منذ أن تم رفع عدد المنتخبات المشاركة فى «الكان» للرقم 8 فى نسخة 1968 فى إثيوبيا، لم يخسر المنتخب المضيف لقاء الافتتاح، إلا أن نسخة مصر 1986 كسرت تلك القاعدة، وخسر الفراعنة لقاء الافتتاح، فى مفاجأة كبرى وقتها، على يد نظيره المنتخب السنغالى، بهدف دون رد.

بـ24 منتخبًا مشاركًا

وتشهد النسخة المقبلة التى تحتضنها مصر فى 2019 مشاركة 24 منتخبًا فى «أمم إفريقيا»، للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة، حيث كانت الزيادة الأخيرة فى عدد المنتخبات منذ نسخة 1996 بجنوب إفريقيا، بمشاركة 16 منتخبًا.

5 منتخبات عربية للمرة الأولى

للمرة الأولى فى تاريخ «الكان»، تزين 5 منتخبات عربية قائمة المنتخبات المشاركة فى «الكان»، وذلك فى نسخة مصر 2019، حيث يخوض السباق القارى كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، حيث كان الرقم القياسى فى مشاركة العرب بوجود 4 ممثلين فى عدة نسخ سابقة.

نسخة 2006 ورقم مثير للفراعنة

شهدت نسخة 2006 بمصر أول منتخب يُتوَّج على ملعبه ووسط جماهيره بلقب «أمم إفريقيا»، مرتين، عبر ركلات الترجيح، فحقق الفراعنة اللقب فى 1986 بركلات الترجيح وعاود السيناريو بالطريقة نفسها فى 2006، حيث لم يُتوَّج أى منتخب حتى الآن، على ملعبه، فى نسختين، من خلال ركلات الترجيح، كما شهد تتويج الفراعنة فى 2006 رقمًا قياسيًا من حيث التتويج، مع استضافة الحدث بالرقم 3 بعد نسختى 1959 و1986.

أكبر انتصار فى لقاء المركز الثالث

أكبر فوز فى تاريخ مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس «أمم إفريقيا» عبر تاريخها كان فى نسخة 1974 بمصر، وذلك بانتصار عريض للفراعنة على حساب منتخب كونغو برازافيل برباعية نظيفة، وجاءت بإمضاء حسن شحاتة «هدفين» وعلى أبوجريشة ومصطفى عبده.