كاسونجو يقترب من العودة للقلعة البيضاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب خالد جلال، المدير الفنى للفريق الكروى بنادى الزمالك، بعودة الكونغولى كاسونجو كابونجو، مرة أخرى إلى الفريق، بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة السعودى، عقب نهاية الموسم المنصرم لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن جلال أبلغ مسؤولى الزمالك بموافقته على عودة المهاجم الكونغولى إلى صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد، نظرا لحاجة القلعة البيضاء إلى جهوده فى الموسم المقبل.
وكان كاسونجو قد خرج من حسابات المدير الفنى للمنتخب الكونغولى واستبعده من القائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا، التى تنطلق فى مصر خلال الفترة من 21 للشهر الجارى، وحتى 19 من يونيو المقبل.
يذكر أن كاسونجو كان يشارك أساسيًا خلال ولاية خالد جلال الأولى مع الزمالك، وسجل هدف التعادل القاتل أمام سموحة فى نهائى كأس مصر للموسم الماضى، والذى تُوج به الفارس الأبيض بركلات الترجيح.
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