شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض «أنطوى» و«جلال» يتمسك بـ«زيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فكرة ضم جون أنطوى، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى المقاصة، بعد رفض خالد جلال، المدير الفنى، فكرة الاستعانة باللاعب لأكثر من سبب، فى مقدمتها كبر سن اللاعب، فضلًا عن وجود لاعبين أفضل منه فى مركزه نفسه.

وكان مسؤولو مصر المقاصة قد عرضوا على إدارة الزمالك شراء «أنطوى» وضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، إلا أن إدارة الزمالك عرضت الأمر على الجهاز الفنى، خلال الجلسة التى جمعت رئيس النادى والمدير الفنى، أمس الأول، بمقر النادى، فتم رفض الأمر.

يأتى هذا، فيما تمسك «جلال»، خلال الجلسة، باستمرار محمود عبدالعزيز «زيزو»، لاعب خط الوسط، الذى تلقى أكثر من عرض للرحيل، على رأسها عرض من نادى بيراميدز.

وأكد «جلال» أن «زيزو» من اللاعبين الأساسيين الذين سيتم الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة والموسم المقبل.

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فى سياق متصل، تسيطر حالة من الغموض على مصير اللاعبين المُعارين لأندية الدورى والمقيدين بقائمة الفريق بعقود ثلاثية، حيث كلف «منصور» «جلال» بإعداد تقرير مفصل عن جميع اللاعبين المُعارين لحسم مصيرهم والاستقرار على الأسماء التى ستتم استعادتها وضمها إلى القائمة الجديدة للفريق فى الموسم المقبل.

فيما أكد «منصور» أن الجهاز الفنى اقترح إقامة معسكر إعداد أوروبى، حيث تتم المفاضلة بين اليونان والبرتغال لإقامة المعسكر فى أى منهما، فيما سيتم إعلان موعد الانتخابات التكميلية على منصب أمين الصندوق و3 أعضاء وفقًا للائحة الجديدة.

واشترط مسؤولو نادى الزمالك على محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تمديد عقده مع الفريق نظير الموافقة على إعارته فى الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة البيضاء طلبوا من اللاعب تمديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافى، خاصة أن عقده ينتهى مع نادى الزمالك فى نهاية الموسم المقبل. ورحّب اللاعب بتمديد عقده مع الزمالك فى ظل تقارب وجهات النظر بينه وبين الإدارة، ومن المنتظر أن يعقد «شيكابالا» جلسة مع أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق الكروى الأول بالنادى، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم ملف اللاعب سواء بالاستمرار مع الفريق أو الخروج على سبيل الإعارة.

ويرغب أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، فى التعاقد مع «شيكابالا» خلال الموسم المقبل بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق الفيومى.

من جهة أخرى، عقد «أمير» جلسة مع «جلال»، أمس، وشهدت الجلسة بحث خطة الإعداد للفريق الكروى الأول خلال فترة توقف الدورى العام، وإمكانية خوض معسكر خارجى، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة. وأكد المشرف العام، للمدير الفنى، توفير جميع الإمكانيات خلال الفترة المقبلة من أجل استقرار الفريق والاستعداد الجيد لاستئناف الدورى عقب بطولة أمم إفريقيا، حيث تتبقى للقلعة البيضاء ثلاث مباريات حاسمة من أجل حصد لقب الدورى فى حالة الفوز بها، ويعود لاعبو الزمالك إلى التدريبات، بعد غد الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها مؤخرًا.