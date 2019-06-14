شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل التصعيد فى أزمة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، التراجع والاستسلام، فى أزمة مباريات الدورى العام، التى تم تأجيلها إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وتجاهل مسؤولى اتحاد الكرة بيان الأهلى، الذى أعلن فيه عدم استكماله مسابقة الدورى، فى حالة عدم انتهائها قبل بطولة الأمم الإفريقية، وهو الذى لم يضع له مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، أى اعتبار، وضرب ببيان الأهلى، عرض الحائط، وأقر تأجيل مباريات الدورى، عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية. واعتبر مسؤولو النادى الأهلى، لجنة الشؤون القانونية، بالنادى فى حالة انعقاد دائم، من أجل الحفاظ على حقوق النادى، فى تلك الإشكالية، خصوصًا أن اتحاد الكرة، لم يراع حقوق النادى الأهلى، من وجهة نظر مجلس إدارة الأهلى، وعقدت اللجنة، اجتماعًا أمس والجريدة ماثلة للطبع، من أجل البحث عن الطريقة المثلى لحفظ حقوق الأهلى، فى تلك الأزمة.

وقررت اللجنة الاستشارية، بمركز التسوية والتحكيم الرياضى تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة يوليو المقبل. وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه. والاستعلام من الاتحاد «المحتكم ضده» عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية المقامة فى مصر وإخطار النادى الأهلى به من عدمه. وحيث إن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الاستشارية قرارها فى موعد قريب نظرًا لأهمية الوقت. حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الإفريقى لاشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019. إلا أن اللجنة الاستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى. ولذا فإن اللجنة القانونية بالنادى قد عقدت اجتماعها أمس، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ حقوق النادى فى الموضوع برمته. وينتظر أن ترفع اللجنة، تقريرًا لمجلس الإدارة، بكافة المستجدات، وإطلاعها على الموقف كاملًا قبل اتخاذ أى قرار، فى هذا الشأن، لضمان حصول الأهلى على كامل حقوقه.