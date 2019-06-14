شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «زيدان وبيريز» تتصاعد فى الريال والسبب «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت أزمة كُبرى داخل فريق ريال مدريد الإسبانى بين الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، وفلورنتينو بيريز، رئيس النادى، بسبب صفقة لاعب خط الوسط، المقرر عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية إن زيدان يرغب فى التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، فى الميركاتو الصيفى الجارى، من أجل تدعيم صفوف الميرنجى، ولكن يفضل بيريز التعاقد مع الدنماركى كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام هوتسبير، بسبب انخفاض سعره.

وأضافت الصحيفة أن زيدان أبلغ رئيس ريال مدريد رفضه التعاقد مع إريكسن، بسبب عدم قناعته بمستواه، حيث يريد الحصول على خدمات بوجبا لأنه يراه سيخدم خطته فى الموسم المقبل من أجل العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج واقتناص البطولات الكبرى.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جلسة سوف تجمع بين زيدان وبيريز مرة أخرى، من أجل الاستقرار النهائى على التعاقد مع بوجبا فى الميركاتو الصيفى الجارى، ومحاولة إقناع نادى مانشستر يونايتد بالاستغناء عن اللاعب هذا الصيف. وتابعت أن إدارة ريال مدريد فى حال الاستقرار على بوجبا لن تقدم عرضا ماليا ضخما تفاديا لأى عقوبة من الاتحاد الأوروبى «يويفا» بسبب قواعد اللعب المالى النظيف، حيث يفكر مسؤولو الريال فى عرض مبلغ مالى إلى جانب إيسكو وفاسكيز ليكونا ضمن صفقة تبادلية من أجل الحصول على اللاعب الحائز كأس العالم مع المنتخب الفرنسى فى العام الماضى.

ومن المنتظر أن تكلف الصفقة خزينة ريال مدريد 80 مليون يورو بالإضافة إلى ثنائى الميرنجى خاصة بعد قرار زيدان عدم رغبته فى استمرارهما داخل صفوف الملكى فى الموسم المقبل.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن زيدان أبلغ بيريز عدم رغبته فى تواجد الدولى الويلزى جاريث بيل، فى معسكر إعداد ريال مدريد استعدادا للموسم الكروى الجديد. وقالت الصحيفة إن زيدان يريد التخلص منه قبل بداية فترة الإعداد المقرر لها فى يوليو المقبل، لتجنب أزمات قد تحدث مع بيل بسبب رفضه التام استمراره داخل قلعة «سانتياجو برنابيو» فى الموسم الكروى الجديد.

وانضم جاريث بيل لريال مدريد من توتنهام فى صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو ويحصل على 11 مليون يورو سنويا، ولكن سيكون دوره مهمشا بسبب التعاقد مع البلجيكى إيدين هازارد، لوكا يوفيتش، إلى جانب وجود فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.