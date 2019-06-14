شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة تُقرب «جريزمان» من الانتقال إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن وجود اتفاق مكتوب بين نادى برشلونة الإسبانى والفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالونى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت الصحيفة إن جريزمان وقع على أوراق انتقاله إلى صفوف برشلونة بشكل رسمى فى الأول من شهر يوليو المقبل، حيث كان يريد مسؤولو البارسا تأمين الحصول على خدمات النجم الفرنسى الحائز بطولة كأس العالم بروسيا 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى البارسا سوف يدفعون مبلغ 120 مليون يورو، قيمة فسخ تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسى فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت أن الاتفاق ينص على الكثير من العقوبات على الطرفين فى حال إخلال أحدهما بالتعاقد على العقود الرسمية بداية من الشهر المقبل، لا سيما بعدما أعلن المهاجم الفرنسى رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الماضى.
وشددت على أن جريزمان سوف يعقد جلسة أخرى مع مسؤولى البارسا خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل وضع الرتوش النهائية على كافة تفاصيل التعاقد والاتفاق على موعد بداية معسكر الإعداد مع فريق البلوجرانا استعدادا للموسم الكروى الجديد.
من جهة أخرى، أعلن نادى برشلونة الموعد الرسمى لعودة الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات الجماعية فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث قرر إرنستو فالفيردى، المدير الفنى للفريق، بداية فترة الإعداد دون اللاعبين المشاركين فى بطولة كوبا أمريكا يوم 14 من شهر يوليو المقبل.
وأكد الموقع الرسمى لنادى برشلونة أن فترة الإعداد سوف تبدأ بخضوع جميع اللاعبين للفحوصات الطبية الشاملة مع الاختبارات البدنية، قبل العودة إلى التدريب يوم 15 يوليو. ومن المقرر أن يسافر برشلونة إلى اليابان لمواجهة فريقى تشيلسى وفيسيل كوبى فى مباراتين وديتين متفق عليهما من خلال الشركة الراعية «راكوتن» فى 23 و27 يوليو، كما يحاول مسؤولو البارسا تجهيز لقاء ودى مع نابولى الإيطالى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أغسطس المقبل.
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