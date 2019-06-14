شكرا لقرائتكم خبر عن ناديان في انتظار الطعون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏يتأهب ناديا الهلال والرائد اليوم (الجمعة) لاستقبال الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، اللذان تقدم لهما أكثر من مرشح، وذلك بعد أن تم فحص القوائم يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وسيتم النظر في الطعون المقدمة غدا (السبت) وبعد غد (الأحد)، فيما سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم (الإثنين) القادم، وستعقد الجمعية العمومية بعدها مباشرة لاختيار المترشحين. فيما اكتفت الأندية الأخرى بمرشح واحد وستتجاوز بذلك مرحلة الطعون، لعدم وجود مرشحين منافسين.

وأكدت مصادر هلالية أن الجمعية العمومية لنادي الهلال ستعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 يونيو، لاختيار رئيس الهلال، الذي انحصر بين المترشحين فهد بن نافل وموسى الموسى. وينتظر الرئيس الهلالي القادم عمل كبير، إذ سيواجه عقود لاعبين شارفت على الانتهاء، إضافة إلى إنهاء عقود بعض اللاعبين الأجانب الذين تأكد إنهاء عقودهم، ويأتي في مقدمتهم الحارس العماني علي الحبسي، والثنائي الإسباني سيريانو، وبوتيا.

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أما بقية اللاعبين الأجانب، فسيتم الإبقاء عليهم حتى يتعاقد الهلال مع جهاز فني ويكون له الحرية في اختيار اللاعب الذي يناسب خطته وطريقته.

وفي النصر، أعلن النادي البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمرة الثانية (بنظام القائمة) خلال الفترة من يوم الأحد 16 يونيو إلى يوم الجمعة 28 يونيو الجاري. ففي 16 يونيو يفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، ويستمر لمدة 3 أيام، فيما يبدأ فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم 19 يونيو ويستمر لمدة يومين، وسيكون الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم 21 يونيو، وسينظر في الطعون المقدمة يوم 22 يونيو ويستمر لمدة يومين، وسيعلن عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 24 يونيو، فيما يكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم 25 يونيو.

وفي اليوم الذي يليه 26 يونيو الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وبعدها وفي 27 يونيو ينظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية ويستمر لمدة يومين.