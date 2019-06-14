شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل صباح أمس (الخميس) بمكتبه في جدة، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس.

ورحب الأمير عبدالعزيز بأنطونيو سبينوس، ثم جرت مناقشة العديد من الجوانب الرياضية المتعلقة بلعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها وانتشارها في المنطقة، والتأكيد على التعاون المشترك في المنافسات والبرامج التي يقيمها وينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وضرورة استمرار التواصل والعمل من أجل إنجاحها، بما يسهم في تنظيم وإقامة العديد من البطولات المحلية والدولية والقارية في رياضة الكاراتيه.

حضر اللقاء نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس الاتحاد الإماراتي اللواء ناصر الرزوقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف، ورئيس الاتحادين العربي والسعودي للكاراتيه عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي الدكتور إبراهيم القناص، ونائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي أمين عام الاتحاد الإماراتي للعبة راشد آل علي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو مجلس إدارة اللجنة التنظيمية الخليجية إبراهيم الدرع، والمدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه محمد عباس أحمد.