شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة: اليمن جاهز لاستضافة بطولة الأخوة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

كشف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري، أن بطولة الملاكمة العربية للمحترفين والتي ستقام في محافظة حضرموت باليمن، ستحمل مسمى بطولة الأخوة السعودية الإماراتية اليمنية والسعودية هي الدولة الدافعة تاريخياً لليمن على كافة الأصعدة، سياسياً وأمنياً واجتماعياً ورياضياً، فضلاً عن إسهاماتها ودورها الفاعل على مستوى الدول العربية والإسلامية كافة، وكانت دائماً وراء استمرار اللحمة العربية والوحدة الإسلامية في مختلف المجالات.

مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن دعمهم المتواصل لشباب اليمن ولشعب اليمن في كافة المجالات.

وعن إقامة البطوله في اليمن في ظل أزمة الحرب قال: اليوم سأغادر إلى اليمن والترتيبات طيّبة، وهناك فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة لاقامة البطولة في موعدها، في ملعب كرة قدم، وسيحضرها أكثر من 50 قناة أجنبية وبعضها عربية ورجالات سياسية ورياضية، وتم الترتيب لإنتاج قناة خاصة بالبطولة، ولوحات فنية ورقص شعبي يرمز إلى الحضارة اليمنية، وتحديدا حضارة حضرموت، والتي يوجد فيها العديد من الفنانين الكبار، واختتم حديثه مطمئنا الجميع بأن الوضع مناسب لإقامة البطولة ومنها ستصل الرسالة للعالم بأن اليمن قادر على التنظيم رياضيا وثقافيا.

الجدير بالذكر أن الحدث يجمع 16 بطلاً عالمياً محترفاً من بلدان أوروبية، و12 بطلاً عربياً.