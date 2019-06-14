شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة تعتمد 3 قوائم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) اعتمدت الهيئة العامة للرياضة قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية ناديي الأهلي والهلال بعد فحصها خلال اليومين الماضيين، على أن تستقبل اللجان الانتخابات اليوم الجمعة الطعون قبل اعتمادها بشكل رسمي، وجاءت قائمة الهلال على النحو التالي: قائمة فهد بن نافل (سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج) قائمة موسى الموسى (مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين وفيصل بن سعيد)، فيما جاءت قائمة الأهلي: أحمد الصائغ (عبد الصمد القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، ياسر محروس، عمار زهران وأيمن مدني).

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية ناديي الأهلي والهلال بعد فحصها خلال اليومين الماضيين، على أن تستقبل اللجان الانتخابات اليوم الجمعة الطعون قبل اعتمادها بشكل رسمي، وجاءت قائمة الهلال على النحو التالي: قائمة فهد بن نافل (سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج) قائمة موسى الموسى (مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين وفيصل بن سعيد)، فيما جاءت قائمة الأهلي: أحمد الصائغ (عبد الصمد القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، ياسر محروس، عمار زهران وأيمن مدني).

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