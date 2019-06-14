شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحقق حلم هازارد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

احتشد أكثر من 50 ألف مشجع في ملعب سانتياغو برنابيو، أمس، لزف النجم البلجيكي إيدين هازارد، لناديه الجديد بعد أن وقع رسمياً في كشوفات النادي الملكي بحضور أفراد عائلته، وبذلك ينهي الريال خامس صفقات الميركاتو الصيفي وهم: إيدين هازارد من تشيلسي ، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.

وتقدر صفقة انتقال هازارد (28 عاماً) الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق «البلوز» في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، تتجاوز 100 مليون يورو.

وكان هازارد انتقل إلى فريق «البلوز» اللندني عام 2012 قادماً من ليل الفرنسي، وأحرز معه لقبين في الدوري الممتاز (2013 و2015)، وكأس رابطة الأندية المحترفة (2015) والدوري الأوروبي مرتين أيضاً (2013 و2019).