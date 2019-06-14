شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تقلب الطاولة على البرازيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (فرنسا)قلبت أستراليا تأخرها بهدفين أمام البرازيل وحققت فوزا مثيرا 3/2 أمس في مونبلييه، محتفظة بآمالها في بلوغ دور الـ16 لكأس العالم 2019 في كرة القدم للسيدات، افتتحت البرازيل التسجيل عبر نجمتها مرتا أفضل لاعبة في العالم ست مرات (27 من ركلة جزاء) ثم أضافت كريستيان هدفها الرابع في النسخة الحالية بعد ثلاثيتها خلال الفوز الافتتاحي على جامايكا (38).
لكن منتخب (ماتيلداس) دخل غرف الملابس مقلصا الفارق بهدف كايتلين فورد (45+1)، قبل أن تعادل كلوي لوغارزو، أفضل لاعبة في المباراة، في الشوط الثاني من تسديدة بعيدة ضعيفة خدعت الحارسة باربارا (58)، وجاء هدف الفوز الأسترالي من نيران صديقة لمونيكا وبتأكيد من تقنية الفيديو التي تدخلت أكثر من مرة في المباراة (66)، وتعادلت البرازيل وأستراليا بثلاث نقاط مع إيطاليا التي تلعب مع جامايكا اليوم الجمعة في رينس ضمن المجموعة الثالثة.
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