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أستراليا تقلب الطاولة على البرازيل

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (فرنسا)

قلبت أستراليا تأخرها بهدفين أمام البرازيل وحققت فوزا مثيرا 3/2 أمس في مونبلييه، محتفظة بآمالها في بلوغ دور الـ16 لكأس العالم 2019 في كرة القدم للسيدات، افتتحت البرازيل التسجيل عبر نجمتها مرتا أفضل لاعبة في العالم ست مرات (27 من ركلة جزاء) ثم أضافت كريستيان هدفها الرابع في النسخة الحالية بعد ثلاثيتها خلال الفوز الافتتاحي على جامايكا (38).

لكن منتخب (ماتيلداس) دخل غرف الملابس مقلصا الفارق بهدف كايتلين فورد (45+1)، قبل أن تعادل كلوي لوغارزو، أفضل لاعبة في المباراة، في الشوط الثاني من تسديدة بعيدة ضعيفة خدعت الحارسة باربارا (58)، وجاء هدف الفوز الأسترالي من نيران صديقة لمونيكا وبتأكيد من تقنية الفيديو التي تدخلت أكثر من مرة في المباراة (66)، وتعادلت البرازيل وأستراليا بثلاث نقاط مع إيطاليا التي تلعب مع جامايكا اليوم الجمعة في رينس ضمن المجموعة الثالثة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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