شكرا لقرائتكم الشرطة البرازيلية تتقدم بشكوى ضد متهمة نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ساو باولو-أ ف ب - | منذ ساعة في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 01:04

أعلنت الشرطة البرازيلية انها تقدمت بشكوى تشهير ضد ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا التي تتهم نجم كرة القدم البرازيلية وفريق باريس سان جرمان الفرنسي نيمار باغتصابها، بعدما ألمحت إلى ان الشرطة فاسدة.



وتطرقت عارضة الأزياء الى مسألة الفساد خلال مقابلة مع محطة "اس بي تي"، تحدثت خلالها عن السرقة المزعومة للوحة الكترونية تحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الأساسي لعملية الاغتصاب الي حصلت في منتصف أيار/ مايو في باريس.

وعندما قال لها المقدم ان الشرطة لم تجد في منزلها حيث حصلت عملية السرقة اي بصمات غير بصماتها وبصمات احدى العاملات، أجابت البرازيلية: "اذن الشرطة ترتشي؟ أم لا؟ أم انا مجنونة؟".

وازاء هذا التصريح اقدمت الشرطة البرازيلية على تقديم شكوى ضد تريندادي بالتزامن مع نشر بيان تدافع فيه عن "شفافيتها المطلقة، حيادها ونزاهتها".

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وتتراكم المشاكل على عارضة الازياء منذ ان تقدمت بشكوى ضد نيمار في 31 أيار/ مايو الماضي، اذ تخلى محام ثالث هو دانيلو غارسيا دي أندرادي عن مهمة الدفاع عنها.

واحتج أندرادي على تصريحات أدلت بها موكلته تفترض فيها أنه (المحامي) متورط في السرقة المزعومة للوحة الالكترونية.

ويتعلق الامر بالفيديو الذي نشر الجزء الأول منه على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال لقاء بينها وبين نيمار في اليوم التالي للاغتصاب المزعوم في باريس. وحسب المدعية، تحتوي هذه المقتطفات الموجودة في الجزء الثاني على أدلة دامغة على إدانة اللاعب.

ويتوجب على نيمار الذي سيغيب بسبب اصابة في الكاحل الايمن عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده وتنطلق الجمعة، الادلاء بشهادته امام الشرطة في ساو باولو بشأن ما حصل في باريس، وكان اغلى لاعب في العالم تحدث عن علاقة جنسية مع المرأة البالغة 26 عاما كان على اتصال بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.