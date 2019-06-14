شكرا لقرائتكم منتخب صربيا يتخلى عن مدربه كرستاييتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بلغراد-أ ف ب)- | منذ ساعتين في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 01:03

افترق منتخب صربيا لكرة القدم عن مدربه ميلان كرستاييتش بسبب سوء نتائجه الأخيرة، بحسب ما ذكر الاتحاد المحلي، وجاء في بيان للاتحاد "اتفق الاتحاد الصربي لكرة القدم وكرستاييتش على انهاء التعاقد بشكل متبادل".



وتأتي الخطوة بعد الخسارة المذلة لصربيا أمام أوكرانيا صفر-5 في تصفيات كأس أوروبا 2020 مطلع الشهر الجاري، علما بأن الفريق فاز على ليتوانيا 4-1 في مباراة أخرى ضمن التصفيات الاثنين الماضي.

وأشاد الاتحاد الصربي بكرستاييتش "لنجاحه في مسابقة دوري الأمم الأوروبية" حيث تصدرت صربيا مجموعتها ضمن المستوى الثالث أمام رومانيا ومونتينيغرو وليتوانيا، وضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، تحتل صربيا المركز الثالث في المجموعة الثانية التي تضم أيضا لوكسمبورغ والبرتغال، وتولى المدافع السابق والبالغ 45 عاما تدريب صربيا قبل مونديال روسيا 2018 حيث عجز عن تخطي الدور الأول، وذلك بعد تعيينه بديلا موقتا لسلافو موسلين في تشرين الأول/أكتوبر 2017.