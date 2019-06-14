شكرا لقرائتكم استبعاد حمدالله من قائمة منتخب المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 01:02

قرر مدرب المنتخب المغربي هيرفي رينارد، استبعاد مهاجم النصر السعودي عبدالرازق حمدالله، من القائمة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.



وجاء قرار استبعاد حمدالله بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، واستدعى رينارد اللاعب عبدالكريم باعدي لتمثيل المنتخب بدلاً من مهاجم النصر. وجاء قرار استبعاد حمدالله بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، واستدعى رينارد اللاعب عبدالكريم باعدي لتمثيل المنتخب بدلاً من مهاجم النصر. يذكر أن حمدالله توج بجائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي. ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأفريقية في الفترة من ٢١ حزيران (يونيو) الجاري وحتى ١٩ تموز (يوليو) المقبل.‬



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