تعرف على أسعار جهاز استقبال قناة تايم سبورت لمشاهدة أمم أفريقيا

قامت الهيئة الوطنية للإعلام بطرح جهاز استقبال البث الرقمي للتترددات الأرضية عبر إحدى شركاتها، وهو يساعد المشاهد المصري على مشاهدة قناة تايم سبورتس، والتي تبث من خلالها بطولة أمم أفريقيا بجودة عالية أرضيًا مثل الفضائي.

وكانت الهيئة قد طرحت الأجهزة بالأسواق من خلال الوكلاء والموزعين، وأكد مصدر بالهيئة، أن قيمة الإريال الداخلي 400 جنيه، والخارجي 700 جنيه، ويتم استخدام الإريال الخارجي في حالة إذا كان التليفزيون بدور أرضي، أو في مكان به تردد ضعيف، أما الإريال الداخلي فيتم استخدامه لو كان المكان مفتوحًا، والشبكة قوية، أو بالأدوار العليا.

وأضاف المصدر، أن ارتفاع سعر الأجهزة يرجع إلى ارتفاع سعر استيراده من الخارج، وارتفاع قيمة الجمارك التي فرضت عليه، على اعتبار أنه جهازًا إلكترونيًا يتم إدخاله بالسوق المصرية، والذي تم دخوله منذ أيام قليلة.

جديرًا بالذكر، أن أهمية الجهاز تكمن في ضبط التردد الأرضي لقناة تايم سبورت التي سوف يتم إطلاقها من الهيئة الوطنية للإعلام، لتبث فعاليات أمم أفريقيا التي سوف تقام بمصر في الفترة من 21 يونيو الحالي، إلى يوم 19 يوليو المقبل.