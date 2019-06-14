بالفيديو .. سر مغادرة « محمد صلاح» دكة بدلاء المنتخب المصرى قبل نهاية المباراة أمام تنزانيا

رضا علي

غادر نجم المنتخب وفريق ليفربول الانجليزي " محمد صلاح " ملعب مبارة مصر و تنزانيا قبل نهاية المباراة بدقائق بصحبة حارس خاص .

طلب الأمن من صلاح مغادرة دكة البدلاء قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق ونال تحية الجماهير التي ظنت أنه يقوم بعمليات الإحماء استعدادًا للمشاركة في المباراة، قبل أن يتوجه إلى خارج الملعب رفقة حارسه الشخصي،

وجاء خروج صلاح قبل نهاية المباراة تجنبًا للزحام أمام مدخل غرف الملابس الذي عادة ما يحدث بتواجد أعداد من الجماهير.

كانت المبارة قد انتهت بفوز صعبً لمنتخبنا الوطني على نظيره التنزاني بهدف نظيف، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في مصر، يوم 21 يونيو.