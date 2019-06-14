أحمد شوبير يعرض أفضل 30 لاعبا في تاريخ أفريقيا "محمد صلاح في المركز 17"... فيديو

رضا علي عرض الكابتن احمد شوبير خلال برنامجه سوبر تايم فيديو لافضل 30 لاعبا في تاريخ أفريقيا , وكان من بينهم 4 لاعبين مصريين وهم علي الترتيب : عصام الحضري في المركز 11 , محمود الخطيب في المركز 13 , محمد صلاح في المركز 17, محمد ابو تريكة في المركز 18

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